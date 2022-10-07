Власти Нижнего Тагила потратят более 1 млн рублей на ремонт холла и замену окон в здании администрации города

Власти Нижнего Тагила разместили на официальном портале госзакупок два тендера на общую сумму чуть более 1 млн рублей на ремонт холла и установку новых окон в здании администрации города на Пархоменко, 1а.

На ремонт холла и замену одного окна на втором этаже, где находятся Счётная палата и управление по учёту и распределению жилья, городские власти готовы потратить 466 тысяч рублей. Помимо окна, в холле планируют заменить плинтуса, полы и потолки, а также обновить систему вентиляции. Конкурс на ремонт помещения был размещён 29 сентября, но ни одна компания не пожелала принять участие в аукционе.

Второй тендер на сумму 589 тысяч рублей включает замену шести окон, но в какой части здания администрации их планируют заменить, не указано. Аукцион администрация разместила сегодня, 7 октября, подать заявки подрядчики могут до 17 октября.