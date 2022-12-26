Власти Нижнего Тагила хотят отремонтировать знак «Европа — Азия» около горы Белой

Администрация Нижнего Тагила планирует отремонтировать памятный знак «Европа — Азия», который располагается на подъезде к посёлку Уралец рядом с горой Белой. Об этом рассказал заместитель главы города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов в эфире «Тагил-ТВ».

«На следующий год мы заявляемся в отбор на предоставление субсидий на ремонт знака “Европа — Азия” на горе Белой возле Уральца. Это наш основной транзитный поток туристов, которые едут и на гору Белую, и на Чусовую. Поэтому его надо привести в хорошее состояние», — отметил Алексей Бурдилов.

По его словам, проект капитального ремонта уже подготовлен, работы должны финансироваться за счёт средств областного и городского бюджетов.