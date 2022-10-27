Власти Нижнего Тагила готовы выделить ещё 600 тысяч рублей на отлов 147 бродячих собак

Власти Нижнего Тагила потратят до конца года 600 тысяч рублей на отлов 147 бродячих собак. Средства будут выделены за счёт второй корректировки бюджета. Решение было принято сегодня, 27 октября, депутатами на заседании городской думы.

Изначально в 2022 году Нижнему Тагилу на отлов безнадзорных животных было выделено 8 млн 41 тысяча рублей. Всего за этот период было поймано 1066 особей, сообщил заместитель начальника управления городским хозяйством Игорь Комаров. Но почти все животные были отпущены обратно. Согласно законодательству, отловщики держат собак в течение 20 суток в специальных вольерах, за это время они проводят стерилизацию животных, ставят прививку от бешенства, вешают бирку, после чего собак снова возвращают на улицы.

С июля отловом бродячих животных в городе не занимается ни одна компания, так как денежные средства на оплату этих услуг в городском бюджете были исчерпаны. По словам заместителя главы администрации по городскому хозяйству Егора Копысова, о потребности в отлове животных в администрации знали: за то время, пока собак не отлавливали, поступило около 200 заявок от тагильчан с жалобами на бродячих животных.

Отметим, что вопрос о средствах на отлов безнадзорных животных был рассмотрен в последнюю очередь сегодня, в день принятия второй корректировки бюджета. Также добавим, что в этом году по первой корректировке бюджета больше всего средств было направлено именно управлению городским хозяйством (693,4 млн рублей), однако на отлов бродячих собак в итоге средств оказалось недостаточно.