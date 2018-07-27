Власти намерены снести съёмочную площадку реалити-шоу «Дом-2»

Московские власти собираются снести съёмочную площадку реалити-шоу «Дом-2», со ссылкой на источник в департаменте развития новых территорий Москвы пишет ТАСС.

Площадка принадлежит компании «ЕТК-Инвест» и расположена на участке, по которому пройдёт дорога из Саларьево в Марьино.

«Это единственная площадка, через которую проходит трасса», — отметил собеседник агентства.

Отмечается, что компания «ЕТК-инвест» уже была уведомлена об изъятии земли.

Основная съёмочная площадка «Дома-2», которая называется «поляна», находится около посёлка Летова Роща. «Медуза» обратила внимание на проект планировки «участка линейного объекта улично-дорожной сети Саларьево — Московский — Марьино», из которого следует, что на месте «поляны» должна появиться остановка скоростного трамвая «Антоновка».

Источник издания в мэрии Москвы сообщил, что во время разработки проекта строительства дороги на этом участке не было строений — чиновники не знали, что там снимается «Дом-2».

«Дом-2» — популярное отечественное реалити-шоу, выходящее на телеканале ТНТ с 2004 года. За время действия программы вышло более 5 тысяч выпусков.