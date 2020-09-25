Власти Москвы попросили людей старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома, рекомендация опубликована на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Гражданам из категории риска не следует без особой необходимости покидать дом, нужно как можно реже ходить в магазины и аптеки, а также временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые живут отдельно, заявили власти Москвы.

Кроме того, Собянин обратился к руководителям предприятий и организаций.

«Весной большинство из вас полностью или частично перевели своих работников в дистанционный режим. И тем самым внесли огромный вклад в борьбу с коронавирусом. Но бесконечно держать людей на удалёнке нельзя, и летом 2020 года значительная часть работников вернулась на свои рабочие места. Однако сегодня я убедительно прошу и рекомендую вам вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей. Также прошу обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры работников и тестирование на COVID-19. Реализация данных мер позволит сохранить работоспособность ваших трудовых коллективов», — подчеркнул мэр Москвы.

Также он попросил жителей столицы вновь строго соблюдать масочный и перчаточный режим в транспорте, магазинах и других общественных местах.