Власти Москвы объявили об обязательной вакцинации работников сферы услуг, образования и транспорта

Власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации «отдельных групп граждан» на фоне роста заболеваемости коронавирусом, соответствующее постановление подписано главным санитарным врачом города и опубликовано на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

Согласно документу, вакцинироваться необходимо, в частности, работникам сферы торговли и услуг, общественного питания, транспорта, культуры, образования, ЖКХ, а также госслужащим.

Руководителям организаций, работающих в этих сферах, нужно организовать вакцинацию не менее 60% сотрудников. Первую дозу вакцины они должны получить до 15 июля, вторую — до 15 августа.

Власти Москвы готовятся ввести ответственность для работодателей в связи с обязательной вакцинацией работников сфер торговли и услуг

Кроме того, чиновники рассматривают возможность ввести юридическую ответственность для работодателей за несоблюдение обязательств по вакцинации сотрудников, со ссылкой на источники в московской мэрии пишет «Медуза»*. Какого рода может быть эта ответственность, собеседники не уточнили — по их словам, сейчас этот вопрос изучается.

* По решению Минюста России «Медуза» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.