Власти хотят снести незаконные постройки на берегах Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ

Межведомственная комиссия по вопросу экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ рассмотрит вопрос очистки береговых линий водоёмов от построек, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Позицию о том, что берега водохранилищ необходимо очистить от незаконных сооружений поддержал мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

«Чтобы водоём был питьевым, надо убрать бани с кромки воды, убрать выгребные ямы из водоохранной зоны и разобраться, кто разрешил устанавливать конюшни вблизи водоёма. Если это питьевой водоём, необходимо запретить выдавать разрешения на эти цели», — сказал Сергей Носов.

В депаратменте информполитки подчёркивают, что решение об освобождении от построек будет приниматься в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, на заседании комиссии принято решение о том, что к марту 2018 года ООО «Водоканал-НТ» разработает проект для исключения сбросов в Черноисточинское водохранилище.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Вячеслав Тюменцев завил, что в рамках экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища в бюджете Свердловской области на 2018 год администрации Горноуральского городского округа выделено более 12 миллионов рублей на проектирование ливневой канализации в посёлке Черноисточинск.

Ранее сообщалось, что в бюджете на 2018 год также предусмотрено 25 миллионов рублей на капитальный ремонт гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища. Общая стоимость ремонта при этом составит 56 млн рублей. Рассматривается вопрос о выделении недостающей суммы из бюджета Нижнего Тагила, чтобы закончить работы в следующем году.

Сегодня источником питьевого водоснабжения Нижнего Тагила являются Верхне-Выйское водохранилище и Черноисточинский пруд. В последнем ежегодно цветут водоросли, служащие источником токсинов, и происходит массовый мор рыбы. Прокуратура неоднократно обвиняла руководство ООО «Водоканал-НТ» в «нарушении правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты» и «пользовании водным объектом с нарушением условий водопользования». Следственные органы также возбудили уголовное дело, его расследование продолжается. По словам общественников, в 2018 году из-за огромного количества спор Aphanizomenon — представителя сине-зелёных водорослей — в Черноисточинском пруду в Нижнем Тагиле может наступить экологическая катастрофа.