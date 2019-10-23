Власти Гонконга отозвали законопроект об экстрадиции в Китай

Правительство Гонконга официально отозвало из Заксобрания проект об экстрадиции в материковый Китай людей, которые подозреваются в нарушении законов или находятся в розыске.

«Я официально объявляю об отзыве документа», — заявил секретарь по вопросам безопасности специального административного района Китая Джон Ли.

Ранее власти Гонконга несколько раз заявляли о готовности отозвать законопроект из парламента, но официально они сделали это только сейчас.

Законопроект спровоцировал массовые акции протеста в Гонконге, которые длились с середины лета. Сначала сотни тысяч участников демонстраций выступали лишь против принятия документа, но позже перешли к другим, более широким требованиям демократических преобразований. В частности, они заявляют о необходимости введения прямых выборов главы администрации Гонконга, а также освобождения всех арестованных участников протестов и проведения расследований жёстких действий полиции.