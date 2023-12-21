Власти ГГО заплатят пенсионерке 20 тысяч рублей за нападение бездомных собак

Прокуратура через суд взыскала с администрации Горноуральского городского округа компенсацию морального вреда в связи с травмированием 87-летней пенсионерки после нападения безнадзорных собак. Инцидент произошёл в районе коллективного сада № 4.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что 23 сентября 2023 года в вечернее время на территории земельного участка, расположенного в СНТ “Коллективный сад № 4”, на 87-летнюю женщину напали две безнадзорные собаки, причинив ей телесные повреждения в виде укусов в области обеих рук и правого бедра. В результате нападения собак женщина испытала сильный испуг и боль, с полученными травмами обратилась в травмпункт. Женщина вынуждена была пройти длительный курс лечения, в том числе курс необходимой вакцинации. Нападением безнадзорных собак женщине причинены физические и нравственные страдания», — пояснили в ведомстве.

В нарушение требований закона в указанный период со стороны администрации достаточных мер по организации отлова безнадзорных собак не принято. Прокуратура Пригородного района направила в суд исковое заявление о взыскании с администрации ГГО в пользу пенсионерки компенсации морального вреда.

Пригородный районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с муниципалитета в пользу 87-летней женщины 20 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда. Решение суда не вступило в законную силу. Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района.