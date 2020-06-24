Власти Екатеринбурга назвали список адресов для голосования по поправкам прямо во дворах

Администрация Екатеринбурга опубликовала список домов, во дворах которых появятся «придомовые участки для голосования» — шатры, в которых можно будет отдать свой голос по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте городской администрации.

Всего таких участков будет 100, и каждый день с 25 по 29 июня включительно они будут переезжать из двора в двор внутри городских районов.

«Проголосовать в конкретном дворе смогут только прикреплённые к окрестным домам жители. Например, 25 июня на УИК на Автомагистральной, 19 будут голосовать жители трёх домов: 19, 21 и 23», — рассказали в администрации.

Больше всего участков — 16 — планируется организовать в Ленинском районе, меньше всего в Октябрьском — там будет всего 10 участков, в остальных районах ежедневно будет работать по 15 палаток для голосования. Как конкретно выбирали места, где установить временный участок, в мэрии не раскрывают, но известно, что к этой работе подключали городских депутатов: некоторым избирателям предлагали решить вопрос о размещении таких участков во дворах во время общедомового собрания или встречи с депутатом.

Ознакомиться с полным списком мест для внутридворового голосования можно на сайте администрации Екатеринбурга.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, ключевая поправка даёт возможность Владимиру Путину баллотироваться на пост президента и в случае успеха занимать этот пост до 2036 года.