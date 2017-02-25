Власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на принадлежащих Украине предприятиях

Предприятия под украинской юрисдикцией, расположенные на территории самопровозглашённых республик Донбасса, переходят под внешнее управление властей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Интерфакс». По словам правительств республик, на такие меры их вынудила пойти политика Киева, устроившего транспортную блокаду непризнанным республикам.

Напомним, в конце января украинские активисты, поддерживаемые рядом депутатов Рады, заблокировали участок железнодорожных путей с целью остановить торговлю с Донбассом и поставку туда контрабандных товаров.

Позже, в феврале, в Украине было введено чрезвычайное положение в сфере энергоснабжения. Оно было вызвано нехваткой угля, который должен был поступать из Донбасса.

«На предприятиях с украинской юрисдикцией в ДНР с нуля часов 1 марта вводится внешнее государственное управление», – сообщил «Интерфаксу» источник в совете министров самопровозглашённой республики.

В правительстве ЛНР также подтвердили информацию о вводе внешнего управления.

«Вводится внешний администратор от государства ЛНР, и налоги будут поступать в бюджет республики», – сказал собеседник агентства.

В настоящее время на территории ДНР и ЛНР действуют несколько крупных заводов и десятки шахт, сохраняющих украинскую юрисдикцию, в частности, на территории ДНР работают Енакиевский металлургический завод и Харцизский трубный завод, входящие в группу «Металлинвест», а также Ясиноватский и Макеевский коксохимические заводы и Донецкий металлургический завод, входящие в группу «Донецксталь». Также на территории ДНР действуют более 20 шахт, крупнейшая из которых – шахта имени Засядько в Донецке.

В свою очередь, на территории ЛНР действуют ПАО «Краснодонуголь» и Алчевский меткомбинат (компания «Метинвест»), а также шахты ООО «Ровенькиантрацит» и ООО «Свердловскантрацит»(компания «ДТЭК»).

Заработная плата на данных предприятиях выплачивается в украинских гривнах.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: News Front