Власти Чечни потратят более 10 млн рублей на ордена и медали с бриллиантами

Власти Чечни потратят более 10 млн рублей на 30 орденов и медалей имени первого президента республики Ахмата Кадырова, со ссылкой на тендер на сайте госзакупок пишет «МБХ медиа».

Согласно документам, власти региона собираются закупить 15 медалей «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики» из золота 750-й пробы. Награда будет украшена 54 изумрудами, 18 бриллиантами и 36 рубинами. Кроме того, планируется закупить 15 орденов Кадырова из золота такой же пробы, количество драгоценных камней на орденах не уточняется.

По подсчётам комитета по госзаказу, каждая награда обойдётся в 340 тысяч рублей.