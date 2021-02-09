«Власть ошалела под давлением навальнятины»: Зюганов пригрозил «поднять всю страну» из-за задержания депутата Бондаренко

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, выступая перед прессой в Государственной Думе, заявил, что обратился к власти с призывом «дать отбой» в деле депутата от КПРФ Николая Бондаренко, задержанного накануне за «участие в акции Навального», передаёт «Дождь».

«Власть ошалела от давления грязной навальнятины, что решила задержать депутата Николая Бондаренко. Или вы дадите отбой, или мы поднимем всю страну, мы не дадим устроить расправу над нашим талантливым депутатом», — заявил Зюганов.

Он подчеркнул, что среди протестующих есть «егэшники», люди, «оглушённые "Эхом Москвы"», и те, чьи «мозги промыты антисоветскими дождями», а также провокаторы, нанятые иностранцами, и люди, «потерявшие работу и не видящие выхода, потому что нет элементарных честных выборов».

Зюганов добавил, что суд «впаял» Бондаренко 20 тысяч рублей за то, «что он стоял не там и не тех снимал».

Депутата Саратовской областной думы от КПРФ Романа Бондаренко задержали утром 8 февраля за акцию в поддержку Навального. Бондаренко утверждает, что пришёл на митинг 31 января в качестве депутата по «многочисленным просьбам» горожан. В тот же день суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей, признав виновным в участии в несанкционированном митинге (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

Позже Бондаренко опубликовал на своём YouTube-канале «Дневник депутата» видео «Я на свободе! Что это было? Полная версия событий».

Николай Бондаренко стал депутатом Саратовской областной думы в 2017 году. У него 1,25 миллиона подписчиков в YouTube.