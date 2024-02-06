Владислав Пинаев встретился со старшеклассниками в рамках программы детских социальных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего» (ВИДЕО)

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился со старшеклассниками в рамках программы детских социальных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего». Мероприятие состоялось на базе центра «Мой бизнес».

На встрече обсуждали роль молодёжи в развитии города, школьники задавали главе вопросы, в том числе: какие профессии востребованы сейчас в Нижнем Тагиле, как получить грант для реализации своей идеи, как он относится к критике и другие.

«Есть хорошие молодёжные инициативы, которые не требуют больших денег, но очень полезны и востребованы. У нас сильное волонтёрское движение, в которое включены сотни ребят, и если появятся новые направления добровольчества, мы обязательно их поддержим. За последние пять лет в Нижнем Тагиле в рамках национальных проектов было очень много сделано для улучшения инфраструктуры, развития спорта, образования и творчества. Мы ремонтируем школы, учреждения дополнительного образования, строим новые спортивные площадки, оснащаем их самым современным оборудованием, приводим в порядок дороги и коммуникации ЖКХ, поэтому я уверен, что вы, вдохновившись нашими усилиями, подхватите инициативу и внесёте свой вклад в родной город», — сказал мэр.

Он подчеркнул также, что любая молодёжная инициатива ценна, так как помогает определить ключевые векторы развития Нижнего Тагила, сделать акцент на важных социальных направлениях. Школьники интересовались тем, какие социальные проекты, которые инициировали общественники, реализованы в городе и какие есть в планах. Из существующих глава города назвал соревнования по футболу на электроколясках среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Включайся в футбол», которые недавно организовала социально ориентированная автономная некоммерческая организация «Шаг вперёд» при поддержке ЕВРАЗа и администрации города.

До конца апреля школьники из Нижнего Тагила и Качканара, участники проекта «ЕВРАЗ: Люди будущего», будут дорабатывать свои социальные проекты — искать партнёров и спонсоров. Попросить о поддержке своих идей в этот день ребята могли не только главу города, но и общественников. Об особенностях своей работы рассказали председатель Нижнетагильской местной общественной организации «Центр общественных инициатив» Татьяна Камешкова, директор и актриса «Маленького театра» Анна Каратаева, заместитель руководителя благотворительного фонда «Живи, малыш» Михаил Мохов и гендиректор общественной организации «Волшебники» Антон Султанов. Каждый из выступавших поддержал проекты ребят и предложил свою помощь в реализации.

На встрече с мэром школьников также интересовало, на что он потратил свою первую заработную плату, какими качествами нужно обладать, чтобы стать лидером, и что ему помогает оставаться энергичным в течение рабочего дня.

«Прежде всего, человек должен быть порядочным. Если ты лидер, это значит, что ты должен вести за собой весь коллектив. Я полностью посвящён работе и, к сожалению, мало времени посвящаю семье, личной жизни или хобби. Спорт я стараюсь не забрасывать и каждый день с утра плаваю», — поделился Владислав Пинаев.