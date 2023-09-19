Владислав Пинаев встретился с депутатами Заксобрания в преддверии утверждения областного бюджета 

Накануне, 18 сентября, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с депутатами Законодательного собрания Свердловской области. Темой обсуждения стали инфраструктурные и социальные проекты города в 2024 году, деньги на которые планируют получить при поддержке областного Минфина. Встреча прошла в преддверии формирования регионального бюджета, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Мы дали пояснения депутатам по тем мероприятиям, которые у нас заявлены, чтобы они поддержали нас во время работы с правительством Свердловской области над формированием бюджета», — объяснил Пинаев.

К уже имеющейся оценке расходных полномочий Нижнего Тагила на 2024 год (около 8 млрд рублей) от Минфина необходимо дополнительно получить порядка 12,2 млрд рублей. В эту сумму входит переселение граждан из ветхого и аварийного жилья или замена лифтового хозяйства. Также средства понадобятся на реализацию различных инфраструктурных проектов, таких как реконструкция плотины на улице Челюскинцев, строительство станции водоподготовки «Южная», возведение и ремонт социальных объектов, в том числе культурно-образовательного центра на ГГМ, крытого катка и центра единоборств на улице Красноармейской.

«Заявок на то, что бы хотелось, очень много. В том числе два детских сада, на которые уже полностью есть проекты. Ещё один больной вопрос — работа общественного транспорта. Обязательно нужно, чтобы на это были заложены деньги на 2024 год», — отметил депутат Вячеслав Малых.

«Задача депутатов-тагильчан — убедить Минфин и все министерства в том, что однозначно нам необходимо делать, от плотины до ремонта школ. Мы должны пройти согласительные комиссии и вместе с администрацией и главой города доказать приоритетность исполнения именно этих задач в 2024 году», — заявил депутат Владимир Радаев.

В текущем созыве ЗакСО Нижний Тагил представляют четыре депутата: Владимир Радаев, Вячеслав Малых, Вячеслав Погудин и Владимир Рощупкин. Последний из названных на встрече не присутствовал.