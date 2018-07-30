Владислав Пинаев решил построить в Нижнем Тагиле новый студгородок

Студенческий городок, объединяющий три тагильских вуза, может появиться на берегу пруда за зданием Нижнетагильского государственного социально-педагогического института. Об этом на встрече с представителями филиалов УрФУ, РГППУ и УрГЭУ сообщил врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Образовательный кластер будет включать в себя жилые корпуса, зону для размещения студенческого и преподавательского состава и современный учебный комплекс.

«Я считаю, что, реализовав данный проект, мы не просто подняли бы высшую школу, а создали бы точку притяжения для студентов не только так называемой горнозаводской агломерации, но и всего севера области», — считает Владислав Пинаев.

В настоящее время специалисты готовят концепцию студгородка, которая в сентябре будет представлена руководителям вузов.