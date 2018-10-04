Владислав Пинаев предложил строителям новогоднего городка отказаться от китайского символа в пользу древнеславянского языческого тотема

Сегодня, 4 октября, на рабочем совещании в администрации Нижнего Тагила был представлен проект ледового городка, который расположится в центре города в новогодние праздники. Как сообщает пресс-служба мэрии, десятки фигур и горок будут находиться на Театральной площади, в сквере за драматическим театром и на площади перед КДК «Современник». В общей сложности новогодний городок займёт территорию 50 тысяч квадратных метров.

По словам директора подрядной организации ООО «Парад» Андрея Зайцева, предполагается, что часть городка около КДК «Современник» будет рассчитана на детей младшей возрастной группы.

«Вместе со своими родителями ребята смогут увидеть семь чудес древнего мира, среди которых пирамида Хеопса, “висячие сады” Семирамиды, статуя Зевса Олимпийского, храм Артемиды в Эфесе, мавзолей в Галикарнасе, Колосс Родосский и маяк на острове Фарос», — уточняют в мэрии.

В сквере за Нижнетагильским драмтеатром им. Д. Н. Мамина-Сибиряка будет построена большая горка с тремя спусками для катания на «бубликах» (тюбах). Основная часть ледяных скульптур разместится на Театральной площади. Тагильчане смогут увидеть здесь выставку современных «чудес света» внутри ледяного Кремля. По замыслу организаторов, внутри стен символа Москвы разместятся Колизей, Биг-Бэн, Тадж-Махал, Великая китайская стена и Эйфелева башня.

При этом временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила предложил отказаться от символа 2019 года по китайскому гороскопу — жёлтой свиньи — в пользу тотема древнеславянского календаря.

«Вместо символа китайского нового года, который обычно устанавливают на территории ледового городка, нужно сделать свой. Вспомним наши традиции. Ведь по славянскому календарю 2019 год — год парящего орла», — предложил Владислав Пинаев.

Заключить контракт по строительству ледового городка планируется к середине ноября.