Владислав Пинаев пообещал ликвидировать в Нижнем Тагиле рекламные перетяжки

Администрация Нижнего Тагила в ближайшее время ликвидирует рекламные перетяжки над всеми улицами города. Об этом врип мэра Владислав Пинаев заявил журналистам на проходящей в Екатеринбурге пресс-конференции.

По словам Пинаева, он уже обсудил вопрос ликвидации перетяжек с бывшим куратором рынка наружной рекламы, руководителем аппарата администрации Андреем Лендой, а также с полицией и прокуратурой.

«Вопрос мы обсудили уже, [руководитель аппарата администрации города Ленда] Андрей Евгеньевич здесь тоже присутствует и не даст мне соврать. Мы обсудили это с управлением внутренних дел и с Ленинской прокуратурой. Будут выданы все предписания по растяжкам, которые находятся в городе. Наше агентство АРИС примет при необходимости участие в их ликвидации — растяжек в городе не будет. Ленина должна быть той достойной и красивой улицей, которая нам досталась с предыдущих советских времён, и, я думаю, она будет приведена в соответствующий вид», — сказал Владислав Пинаев.

Начнёт ли город получать доходы с других видов наружной рекламы, врип главы города не уточнил, отметив, что «есть вопросы, в которых необходимо разбираться».

В 2017 году администрация Нижнего Тагила заработала на наружной рекламе самую маленькую за последние три года денежную сумму. Доходы по договорам на установку и эксплуатацию конструкций в 2017 году составили 222 264 рубля. При этом рынок наружки оценивается в десятки миллионов рублей и почти полностью контролируется двумя крупными компаниями — «Ником Реклама» и Gallery. В последние годы депутаты гордумы регулярно задавали вопросы о выпадающих доходах руководителю аппарата Андрею Ленде, который передал управление рынком МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия». Подробности деятельности муниципального учреждения при этом не раскрывались. Год назад УФАС по Свердловской области признало деятельность АРИСа незаконной и распорядилось вернуть функции по рекламе УМИ для проведения аукционов.