Владислав Пинаев подписал соглашение о сотрудничестве между Нижним Тагилом и Евпаторией

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и председатель Евпаторийского городского совета Республики Крым Олеся Харитоненко подписали соглашение о сотрудничестве между городами, сообщает пресс-служба городской администрации. Торжественное событие прошло в Евпатории в День государственного флага РФ.

Владислав Пинаев прибыл в Евпаторию в составе делегации уральцев 21 августа, он подписал соглашение о побратимских связях с главой муниципального образования — председателем Евпаторийского городского совета Республики Крым Олесей Харитоненко. Согласно документу, между городами предполагается развивать сотрудничество в разных сферах деятельности.

«С моей точки зрения, это знаковое событие, которое не носит какого-то политического подтекста, а направлено исключительно на повышение качества жизни людей. Например, мы с большим удовольствием будем отправлять в Евпаторию на отдых тагильских детей и их родителей. Ведь здесь для этого есть все возможности. В то же время крымчане смогут заняться промышленным туризмом: увидеть предприятия, которые уже три столетия являются индустриальным и оборонным стержнем России. Кроме этого, у нас замечательная природа, жители Евпатории смогут оценить красоту уральской зимы», — отметил Владислав Пинаев.

Для Нижнего Тагила это уже восьмое муниципальное образование, с которым будут развиваться межрегиональные связи. Взаимодействие стало возможным при непосредственном участии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Нижний Тагил присоединился к 28 побратимам Евпатории.

«В первую очередь мы, конечно, хотим, чтобы дети из Нижнего Тагила приезжали на отдых в Евпаторию. Нижний Тагил — крупный промышленный центр, который через три года отметит уже трёхвековой юбилей. Нам интересно узнать, как город развивался, наладить взаимодействие со структурными подразделениями муниципалитета, получить накопленный опыт, которым тагильчане готовы делиться», — рассказала о первых шагах будущего сотрудничества Олеся Харитоненко.

В знак начала тесного сотрудничества между нашими городами главы посадили дерево дружбы на территории Евпаторийского дельфинария, им стала молодая берёзка.

Уже в следующем году в планах у побратимов провести летнюю оздоровительную кампанию для уральских детей с участием санаториев одного из лучших курортов Республики Крым. Тагильчане отправятся к морю за счёт средств местного и областного бюджетов.