Политика

Владислав Пинаев подписал соглашение о сотрудничестве между Нижним Тагилом и Евпаторией

23.08.2019 12:37
Владислав Пинаев подписал соглашение о сотрудничестве между Нижним Тагилом и Евпаторией

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и председатель Евпаторийского городского совета Республики Крым Олеся Харитоненко подписали соглашение о сотрудничестве между городами, сообщает пресс-служба городской администрации. Торжественное событие прошло в Евпатории в День государственного флага РФ.

Владислав Пинаев прибыл в Евпаторию в составе делегации уральцев 21 августа, он подписал соглашение о побратимских связях с главой муниципального образования — председателем Евпаторийского городского совета Республики Крым Олесей Харитоненко. Согласно документу, между городами предполагается развивать сотрудничество в разных сферах деятельности.

«С моей точки зрения, это знаковое событие, которое не носит какого-то политического подтекста, а направлено исключительно на повышение качества жизни людей. Например, мы с большим удовольствием будем отправлять в Евпаторию на отдых тагильских детей и их родителей. Ведь здесь для этого есть все возможности. В то же время крымчане смогут заняться промышленным туризмом: увидеть предприятия, которые уже три столетия являются индустриальным и оборонным стержнем России. Кроме этого, у нас замечательная природа, жители Евпатории смогут оценить красоту уральской зимы»,  отметил Владислав Пинаев.

Для Нижнего Тагила это уже восьмое муниципальное образование, с которым будут развиваться межрегиональные связи. Взаимодействие стало возможным при непосредственном участии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Нижний Тагил присоединился к 28 побратимам Евпатории.

«В первую очередь мы, конечно, хотим, чтобы дети из Нижнего Тагила приезжали на отдых в Евпаторию. Нижний Тагил — крупный промышленный центр, который через три года отметит уже трёхвековой юбилей. Нам интересно узнать, как город развивался, наладить взаимодействие со структурными подразделениями муниципалитета, получить накопленный опыт, которым тагильчане готовы делиться»,  рассказала о первых шагах будущего сотрудничества Олеся Харитоненко.

В знак начала тесного сотрудничества между нашими городами главы посадили дерево дружбы на территории Евпаторийского дельфинария, им стала молодая берёзка.

Уже в следующем году в планах у побратимов провести летнюю оздоровительную кампанию для уральских детей с участием санаториев одного из лучших курортов Республики Крым. Тагильчане отправятся к морю за счёт средств местного и областного бюджетов. 

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