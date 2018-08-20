Владислав Пинаев поблагодарил сотрудников полиции Нижнего Тагила за отличное несение службы в День города

Сегодня на селекторном совещании врип главы города Владислав Пинаев вручил начальнику МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагиму Абдулкадырову благодарственное письмо за добросовестное исполнение служебного долга и большой вклад в укрепление правопорядка в День города. Также градоначальник отметил грамотные и профессиональные действия личного состава Нижнетагильской полиции, благодаря которым праздничные мероприятия удалось провести на высоком организационном уровне.

В пресс-группе городской полиции отмечают, что всего на обеспечении охраны мероприятий и безопасности дорожного движения во вторые выходные августа было задействовано более 600 сотрудников полиции, Росгвардии и добровольной народной дружины.