Владислав Пинаев ответил на вопросы жителей Нижнего Тагила в прямом эфире

15 апреля на своей странице во «ВКонтакте» глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев впервые провёл прямой эфир, где в течение получаса отвечал на вопросы горожан. Большая часть вопросов, адресованных главе города, касалась благоустройства и уборки городских территорий. Мэр заявил, что в последнее время работы в этом направлении активно ведутся и скоро во всех районах пройдут субботники. Отдельно он коснулся вопросов экологии (вырубка лесов, свалка батареек у ТЦ «Лента» и сортировка мусора), а также благоустройства дорог и тротуаров города. В этом году, по его словам, будет начата реконструкция парка Металлургов на Тагилстрое, а также ремонт Исинского тракта.

Мост через Тагильский пруд и путепровод на улице Циолковского заняли важное место в речи мэра. Оба проекта по поручению губернатора должны быть сданы в эксплуатацию к 300-летию Нижнего Тагила. Владислав Пинаев заявил, что работы по ремонту моста на Циолковского продолжаются, несмотря на непростые отношения с подрядчиком.

«Касательно моста на улице Циолковского: много нареканий к работе подрядчика [ООО “Уралстроймонтаж”] и много обещаний с его стороны, которые не выполняются. Все претензии мы подрядчику передали. Проект реализуется совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Касательно снятия ограничений со спецсчёта, на котором находятся 120 млн рублей, налоговая пошла нам на уступки и сейчас счета разблокированы. Подрядчик может приступить к работам. Составлен план сдачи объекта, по которому в июле проект должен быть закончен. Остаётся проблема с путями. Соответствующее поручение я уже дал “Тагилдорстрою”. Не ждём подрядчика, поскольку надо отремонтировать дорогу и позволить автомобилям нормально передвигаться по мосту. Подрядчик приступает к работам на второй полосе. После её открытия пустим по ней движение и займёмся ремонтом другой полосы. Мы уже выступали с двухсторонним соглашением расторгнуть договор, но подрядчик не согласился, поэтому ищем компромиссные решения», — прокомментировал глава города.

Также Владислав Пинаев анонсировал появление медицинских классов в школах на ГГМ. Такие классы появятся в Политехнической гимназии и школе № 100 уже с 1 сентября.

Глава города отметил, что подобные стримы будут проводиться на регулярной основе, а каждый тагильчанин, задавший свой вопрос, должен получить на него ответ.