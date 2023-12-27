Владислав Пинаев отчитался об уборке дорог после обильного снегопада 

На своих страницах в социальных сетях глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отчитался об уборке снега после обильного снегопада, который прошёл накануне.

Как пишет мэр, дорожные службы продолжают работать. По данным Уралгидромета, за сутки в Нижнем Тагиле выпало 125% месячной нормы осадков.

«Я прошу отнестись с пониманием, на уборку понадобится не один день. Графики круглосуточной работы на улицах города составлены. Выведено более 100 единиц техники», — отметил глава города.

Он также напомнил, что во дворах работы по очистке территории от снега обязаны проводить управляющие компании.