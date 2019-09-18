Владислав Пинаев обсудил перспективы сотрудничества с делегацией Республики Беларусь

В Нижний Тагил 18 сентября прибыла делегация Республики Беларусь, чтобы обсудить участие белорусских компаний в реализации программ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов жилищной и социальной инфраструктуры города.

Глава города Владислав Пинаев рассказал гостям о значимых инфраструктурных проектах, которые уже реализуются в Нижнем Тагиле.

«В рамках подготовки к 300-летию Нижнего Тагила, которое будет праздноваться в 2022 году, город приступил к масштабному ремонту дорог, парков и скверов, строительству детских садов с ясельными группами и новых школ. Особое внимание уделяется благоустройству дворовых территорий и комплексной реконструкции объектов культурного наследия», — рассказал мэр.

Заместитель начальника главного управления экономики и внешнеэкономической деятельности Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь Алексей Шило заявил о заинтересованности белорусской стороны в налаживании партнёрских отношений и выразил готовность инвестировать в строительную отрасль. Среди наиболее перспективных направлений работы в рамках сотрудничества он выделил дорожное строительство, возведение «под ключ» школ, объектов здравоохранения и деловых центров.

«Также мы готовы предложить услуги по поставкам теплового оборудования для жилищно-коммунального сектора и транспорта. Соотношение цены и качества будет несравнимо более выгодным по сравнению с европейскими аналогами», — отметил он.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, по итогам встречи будут подготовлены конкретные предложения. В частности, Владислав Пинаев выразил надежду на сотрудничество в сфере торговли, а также создание совместных социальных, туристических и культурных проектов.