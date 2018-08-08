Владислав Пинаев наградил лучших благотворителей Нижнего Тагила

Сегодня в Нижнем Тагиле в музее-усадьбе «Демидовская дача» состоялось награждение победителей смотра-конкурса по подготовке ко Дню города. В числе лучших благотворителей, помогающих администрации города благоустроить городские территории и дворы, а также реализовать социальные проекты, 14 предприятий.

В этом году изменился формат ежегодного чествования благотворителей. Вместо пышного празднества в драматическом театре решено провести приём в уютном музее. Пока гости прогуливались по скверу Демидовской дачи, их развлекали музыканты Нижнетагильской филармонии, угощали шампанским и конфетами ручной работы.

«Я бы хотел сказать спасибо всем, кто принял участие в конкурсе. Потому что вашими трудами город становится лучше. Это работа предприятий, организаций по дорожному строительству, работа общественных организаций. То, что сегодня делается в городе, это в большинстве случаев происходит благодаря тому, что вы подходите неравнодушно к нашим просьбам», — заявил врио главы города Владислав Пинаев.

Одним из первых памятную статуэтку и грамоту из рук врио главы города получил гендиректор ПАО «Уралхимпласт» Александр Коршаков. Накануне праздника предприятие построило футбольное поле с искусственным покрытием для учеников единственной в Северном посёлке школы № 13.

В числе лучших благотворителей — директор Нижнетагильского института испытания металлов Николай Смирнов, директор мебельной компании «ФИНИСТ» Роман Жуков, директор ЗАО «Стройкомплекс» Олег Сохранов, управляющий ООО «Нижнетагильский завод металлоконструкций» Виталий Парфёнов, директор управляющей компании «ЖЭУ № 1» Ольга Иванкова, председатель ТСЖ «Самородок» Татьяна Стяжкина, председатель ТОС «Пограничный» Михаил Карпов, директор ООО «Элис» Игорь Бабин, директор ООО «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов, руководители МУП «Тагилдорстрой» Дмитрий Халтурин и «Тагильский трамвай» Игорь Темнов, глава территориальной администрации посёлка Уралец Дмитрий Кравченко, коллектив отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» и начальник отдела Анатолий Зайцев, руководство ТЦ Depo.

«Нашему торговому центру всего два года, и сегодня мы впервые получаем такую почётную награду. Это очень приятно. За победой стоит ежедневный труд большого коллектива», — отметила управляющая ретейл-парка Depo Марина Борисова.

В планах у компании строительство парка развлечений рядом с торговым центром, рассказала Марина Борисова корреспонденту АН «Между строк». Сейчас проект находится в разработке, работы должны начаться в следующем году. Рядом с ретейл-парком должно появиться колесо обозрения, карусели, скамейки и прогулочные зоны.