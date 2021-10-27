Владислав Пинаев хочет внести поправки в Устав Нижнего Тагила, чтобы изменить систему выборов в городскую думу. После этого у оппозиции практически не останется шансов на депутатские кресла

В Нижнем Тагиле планируют отказаться от смешанной системы выборов депутатов городской думы. Внести в Устав города соответствующие поправки предложил мэр Владислав Пинаев. Теперь гордепов планируют избирать исключительно по одномандатным округам, а от смешанной системы, когда думцев избирают по округам и партийным спискам, отказаться. Помимо этого, предлагается сократить депутатский корпус, сообщает ИА «Все новости».

В пресс-службе Нижнетагильской думы, уточнили, что изменения коснутся 20 статьи Устава и количество депутатов представительного органа будет уменьшено до 27. Напомним, сейчас в городской думе заседают 28 депутатов, 14 из которых избирались по округам, а остальные по партийным спискам.

После утверждения поправок выборы будут проходить каждые пять лет на основе мажоритарной избирательной системы, то есть по одномандатным округам. В Свердловской области в большей части муниципалитетов думцев выбирают только по округам, исключение составляют Екатеринбург и Нижний Тагил. Отметим, что два последних созыва гордумы формировались и по спискам, и по округам. А ранее в представительный орган также избирали лишь одномандатников.

На комиссии по местному самоуправлению первый вице-мэр Вячеслав Горячкин отметил, что после утверждения поправок число одномандатных округов увеличится с 14 до 27, что примерно наполовину уменьшит число избирателей в одном округе.

На данный момент поправки о выборах по партийным спискам не внесены. Сначала этот вопрос рассмотрят на публичных слушаниях. Запланированная дата — 15 ноября в 16:00 в здании общественно-политического центра по адресу Ленина, 31.

В Нижнетагильскую городскую думу последнего седьмого созыва в результате распределения мест по партийным спискам попали 9 представителей «Единой России», по два – от КПРФ и «Справедливой России» и 1 – от ЛДПР. При этом по одномандатным округам все места достались кандидатам от партии власти. Новый созыв органа местного самоуправления будет избираться в 2022 году.