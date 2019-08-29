Владимиру Путину на выборах в Мосгордуму придётся выбирать между кандидатом Навального и другими оппозиционерами

На выборах в Мосгордуму президент России Владимир Путин может проголосовать за кандидата, предложенного Алексеем Навальным в рамках «Умного голосования». Об этом пишут «Ведомости».

Дело в том, что президент приписан к избирательному округу №37 (районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский и часть района Проспект Вернадского). Здесь зарегистрировали всего троих кандидатов и все они от парламентской оппозиции: действующий зампред Мосгордумы Николай Губенко (КПРФ), Александр Романович («Справедливая Россия») и Юрий Максимов (ЛДПР).

По словам собеседника издания, в Фонде борьбы с коррупцией, Алексей Навальный в рамках «Умного голосования» призовёт голосовать за коммуниста Губенко. Московские власти поддерживают Романовича.

Как отмечают «Ведомости», Владимир Путин знает актёра и режиссёра Николая Губенко, он неоднократно направлял ему поздравительные телеграммы на юбилеи.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не знает, будет ли Путин голосовать на выборах в Мосгордуму. Пресс-секретарь мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова также не сообщила, кого из кандидатов поддерживает мэрия в округе № 37.

«Открытые медиа» накануне сообщили, что команда Алексея Навального определила список кандидатов для поддержки в рамках «Умного голосования». Всего их 45 человек, 35 из них — из КПРФ.

В 21-м округе Навальный призовет голосовать за внука лидера КПРФ Леонида Зюганова, в 3-м округе — за Александра Соловьева из «Справедливой России». В 30-м округе оппозиционер скорее всего поддержит Владислава Жуковского из КПРФ, при этом там баллотируется зарегистрированный независимый кандидат Роман Юнеман.