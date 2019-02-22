Владимир Юрченко официально назначен заместителем главы Нижнего Тагила по строительству и горхозяйству

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев назначил экс-начальника управления горхозяйством Владимира Юрченко своим замом. Юрченко сменил на посту Вадима Кулика, обязанности которого ранее исполнял. Об этом сегодня, 22 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил Пинаев.

Кулик был освобождён от должности 29 января. Где именно Кулик теперь будет работать, пока неизвестно — он не отвечает на звонки. Собеседники АН «Между строк» в мэрии также сообщили агентству, что не знают о его новом месте работы.

Владимир Юрченко был назначен начальником управления городским хозяйством в марте 2014 года, до этого он много лет возглавлял МУП «Тагилдорстрой».