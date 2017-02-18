«Владимир Владимирович, обратите внимание на нас! Губернатор и министры бездействуют». Обманутые пайщики «Бухты Квинс» вышли на пикет в центре Екатеринбурга

Сегодня около 15 человек выстроились вдоль проспекта Ленина в Екатеринбурге с требованиями денег от застройщика «Бухты Квинс» барда Александра Новикова. Как сообщает портал 66.ru, в руках у пайщиков были плакаты, призывающие к ответу шансонье и его сына Игоря, а также с просьбой к президенту России обратить внимание на бездействие правительства и губернатора Свердловской области.

Напомним, строительство коттеджного посёлка началось в 2008 году. Финансирование осуществляли ООО Группа Компаний «Домбери» и кооператив «Бухта Квинс». В 2011 году строительство объекта, который должен был быть сдан к 2012 году, прекратилось из-за отсутствия средств. В итоге пайщики кооператива остались без дач и денег. 65 участников кооператива вложили в него около 150 миллионов рублей.

В декабре 2016 года по делу «Бухты Квинс» правоохранители задержали подозреваемых и предъявили им обвинения в мошенничестве. Ими стали бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и худрук Театра эстрады бард Александр Новиков. Бизнес-пратнёры были отправлены под домашний арест, но вскоре обжаловали решение суда и вышли под подписку о невыезде.

В начале 2017 года стало известно, что Александр Новиков отправился в Объединённые Арабские Эмираты. Позже выяснилось, что строительство коттеджного посёлка может возобновиться благодаря найденным бардом Новиковым инвесторам. По информации СМИ, в проект готов вложиться знакомый музыканта – бизнесмен Алибек Исаев.

Агентство новостей «Между строк»

ФОТО: 66.ru