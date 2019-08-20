Владимир Путин заявил о необходимости перемен в первичном звене здравоохранения

На совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения (участковые поликлиники, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, городские стационары) Владимир Путин назвал справедливыми жалобы россиян на качество предоставляемых услуг. Президент заявил, что необходимо найти эффективные способы решения проблем, имеющихся в этой системе.

«Люди по-прежнему сегодня не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена. Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку. А медицинские работники, в свою очередь, недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой. На данном этапе необходимо детально проработать имеющиеся проблемы и найти эффективные способы их решения», — цитирует ТАСС слова Путина.