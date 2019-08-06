Владимир Путин заявил, что восстановительные работы после паводка в Иркутской области могут отстать от графика

На встрече с семьями, пострадавшими от наводнения в Иркутской области, которая прошла 6 августа, президент Владимир Путин заявил, что восстановительные работы после паводка могут выйти из графика «по объективным причинам».

«С учётом того, что никак не могут начать нормальную работу, системную, могут не успеть до наступления холодов. Но тем не менее выстраиваются графики строительных работ... Стараются по максимуму всё сделать», — цитирует ТАСС слова президента.

Глава государства отметил, что пришлось сместить график восстановительных работ, поскольку на смену первой волне паводка пришла вторая, и пообещал, что «в любом случае всё будет достроено».