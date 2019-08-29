Владимир Путин высказался за повышение зарплат федеральным чиновникам в регионах

Во время рабочей встречи с врио губернатора Забайкалья Александром Осиповым, президент Владимир Путин заявил о необходимости пересмотреть заработные платы сотрудников территориальных подразделений органов федеральной власти.

Как пишет Znak.com, во время беседы речь зашла об общем уровне зарплат в регионе, по словам Осипова эта сумма на сегодняшний день составляет 35 тысяч рублей.

«А в территориальных подразделениях федеральных органов власти? Посмотрите, сколько там. У них вообще в целом по стране уровень доходов ниже, зарплата часто ниже, чем в региональных органах», — отметил президент.

Врио губернатора согласился со словами Путина и отметил, что это основная причина недокомплекта госслужащих в территориальных органах федеральной власти в Забайкалье. По его словам, отсутствие «адекватного районного коэффициента начисления заработной платы» — это следствие ещё советского планирования.