Владимир Путин выразил беспокойство в связи с медленным ростом реальных доходов россиян

На совещании по экономическим вопросам, прошедшем 26 августа, президент Владимир Путин заявил о необходимости добиться более устойчивого и динамичного роста экономики. Также он выразил беспокойство в связи с медленным ростом реальных доходов населения.

По данным ТАСС, на совещании Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП России вырос на 0,7%, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях — 2%. Он призвал участников совещания обсудить необходимые меры для интенсификации роста экономики.

«Но даже на этом фоне и с учётом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойства», — сказал глава государства.

По словам Путина, в настоящее время в экономике наблюдаются и положительные факторы. В частности, инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру и составляет «примерно 4,5% в годовом выражении».