Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве

Во время встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Владимир Путин впервые высказался относительно протестных акций, которые проходят в Москве начиная с июля.
«Думаю, что граждане имеют право на мирные, соответствующие закону протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто — ни власти, ни какие-то группы — не имеет права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, а все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности», — цитирует слова президента RT.
По словам Путина, сложившаяся ситуация «связана с электоральным циклом». При этом он подчеркнул, что есть прецеденты, когда обратившиеся в суд незарегистрированные кандидаты отстояли своё право избираться.
«В 2014 году, когда были предыдущие выборы, на выборы не были допущены примерно 111 человек. По различным причинам избирательная комиссия за соответствующие нарушения этих людей не допустила до выборов. В этом году до выборов не допустили 57 человек, тоже за очевидные нарушения в ходе избирательных кампаний, там просто фальсифицированы подписи, как утверждают эксперты избирательной комиссии», — заявил Путин.