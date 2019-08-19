Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве

Во время встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Владимир Путин впервые высказался относительно протестных акций, которые проходят в Москве начиная с июля.

«Думаю, что граждане имеют право на мирные, соответствующие закону протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто — ни власти, ни какие-то группы — не имеет права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, а все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности», — цитирует слова президента RT.

По словам Путина, сложившаяся ситуация «связана с электоральным циклом». При этом он подчеркнул, что есть прецеденты, когда обратившиеся в суд незарегистрированные кандидаты отстояли своё право избираться.