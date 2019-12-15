Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект об установлении в России звания «Город трудовой доблести»

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагается установить в России почётное звание «Город трудовой доблести».

Согласно тексту документа, звание «Город трудовой доблести» может быть присвоено российскому городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, «обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Как пишет ТАСС, в городе, получившем почётное звание, будет установлена стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства. Также в муниципалитете будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

Звание будет присваиваться на основании наличия у местных предприятий государственных наград или вручение им переходящих красных знамён Государственного комитета обороны СССР, также будут учитываться документально подтверждённые факты трудового героизма жителей города в 1941 - 1945 годах.

Ходатайство с приложенным к нему экспертным заключением РАН, подтверждающим наличие указанных оснований, будет рассматриваться Российским организационным комитетом «Победа». Граждане и общественные организации могут вносить свои предложения о наделении званием «Город трудовой доблести» в органы местного самоуправления, которые в дальнейшем могут адресовать их законодательным и исполнительным властям региона. решение о том, обращаться ли с ходатайством к президенту или отклонить предложение, будет приниматься региональными властями.