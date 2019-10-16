Владимир Путин в два раза увеличил штат центрального аппарата МЧС

Президент Владимир Путин распорядился почти в два раза увеличить штатную численность центрального аппарата МЧС России. Соответствующий документ был опубликован 16 октября на портале правовой информации.

Согласно тексту документа, предельная численность работников центрального аппарата МЧС установлена «в количестве 1796 единиц». Как пишет ТАСС, в это число не входит персонал по охране и обслуживанию зданий.

За последний год это уже второе увеличение штата сотрудников центрального аппарата МЧС. Так, в декабре прошлого года она была установлена в количестве 966 единиц. При этом ранее численность штатных сотрудников ведомства не менялась с 2004 года и составляла 825 человек.