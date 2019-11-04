Владимир Путин уволил 11 генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому от своих должностей были освобождены 11 генералов Следственного комитета РФ, МЧС и МВД. Документ был опубликован 4 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

В том числе был уволен первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России генерал-майор полиции Александр Мельников. В настоящее время мужчина содержится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Мельникову вменяют попытку хищения 100 млн рублей у предпринимателя — за эти деньги он обещал закрыть старое уголовное дело.

Как пишет ТАСС, всего указом главы государства от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — СК.