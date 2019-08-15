Владимир Путин согласился с отказом Совбеза от выделения частот для 5G

Президент России Владимир Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России, со ссылкой на четыре источника пишут «Ведомости».

Напомним, в апреле вице-премьер Максим Акимов просил Путина поручить расчистку 3,4–3,8 ГГц для 5G. По его словам, главные пользователи диапазона — Минобороны и «Роскосмос». Минобороны весной в своём отзыве на концепцию развития 5G указало, что выдавать операторам частоты в 3,4–3,8 ГГц «рано». Сейчас идёт «комплексная работа», заверил представитель Акимова, правительство вовлекает операторов в проекты в пилотных зонах, изучает возможности российской промышленности работать с разными диапазонами, в том числе 4,4–4,99 ГГц, отмечает он. Минкомсвязи тоже предложило рассматривать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения стандарта связи 5G, со ссылкой на обновлённую концепцию министерства по 5G сообщал «Коммерсантъ». Диапазон 4,4–4,99 ГГц близок к 3,4–3,8 ГГц по техническим характеристикам, но для него мало оборудования, а массово доступным оно станет лишь за 5–7 лет, отмечает представитель «Мегафона».

Скорость мобильного интернета в пятом поколении сотовой связи (5G) будет превышать 1 Гбит/с. На практике высокую (несколько десятков мегабит в секунду) скорость должна получить большая группа пользователей — и это не только люди, но и неодушевленные абоненты: умные машины, системы умного дома и умного города. Пятое поколение тестировалось на зимней Олимпиаде в феврале прошлого года в Пхёнчхане (Южная Корея). Коммерческая эксплуатация сети пятого поколения началась в Южной Корее весной текущего года.