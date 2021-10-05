Владимир Путин сменил губернаторов Владимирской и Тамбовской областей

Президент России Владимир Путин сменил губернаторов Тамбовской и Владимирской областей, соответствующие указы размещены на сайте Кремля.

В Тамбовской области Александр Никитин освобождён от должности главы региона по собственному желанию, временно исполняющим обязанности губернатора назначен Максим Егоров, который занимал пост заместителя министра строительства.

Во Владимирской области вместо Владимира Сипягина временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Авдеев, который до 2016 года был вице-губернатором Калужской области.

Сипягин на прошедших выборах в Госдуму входил в общефедеральную часть списка ЛДПР из 15 человек во главе с лидером партии Владимиром Жириновским. 1 октября стало известно, что Сипягин написал заявление о досрочном сложении губернаторских полномочий. Пресс-служба губернатора региона сообщала, что он намерен стать депутатом Госдумы.