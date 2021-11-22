Владимир Путин разрешил заключать трудовые договоры дистанционно

Владимир Путин подписал закон, позволяющий заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем дистанционно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Закон призван оптимизировать взаимодействие между работодателями и работниками, он закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удалённого трудоустройства», — пишет издание.

Как отмечается в пояснительной записке, ведение электронного документооборота повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений. Электронный документ позволяет соискателю подобрать работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор. Чтобы получить какую-либо услугу, работнику можно будет запросить необходимые сведения через информационную систему.

Электронный документооборот будет применяться только в тех случаях, когда в документе подпись работника предусмотрена трудовым законодательством РФ. Также трудящиеся вправе отказаться от электронных документов.