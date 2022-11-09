Владимир Путин продлил программу маткапитала до конца 2026 года

Президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах по поддержке семей с детьми заявил о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года, сообщает РБК.

«В 2020 году был расширен круг получателей материнского капитала. Право на него приобрели те семьи, где рождается первенец. Теперь ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал, а сама эта программа продлена до конца 2026 года», — сообщил президент.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, в следующем году запланировано увеличение выплат по маткапиталу до 590 тысяч рублей на первого ребёнка и до 780 тысяч рублей на второго. Также с 1 января 2023 года средний размер единого пособия для семей с детьми составит 13 900 рублей в месяц.