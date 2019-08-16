Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам совершившего аварийную посадку Airbus A321

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которым удалось совершить аварийную посадку борта Airbus А321 в кукурузном поле. Благодаря их грамотным действиям все 226 пассажиров самолёта и 7 членов экипажа выжили.

«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жёсткую, в аэропорту Жуковского», — цитирует слова президента РИА «Новости».

Другие члены экипажа воздушного судна награждены орденами Мужества.

Путин отдельно отметил, что считает «удовлетворительным» качество подготовки лётного состава авиаперевозчика «Уральские авиалинии».