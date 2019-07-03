Владимир Путин приостановил договор между СССР и США о ликвидации ракет

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 3 июля, сообщает Lenta.ru.

Приостановку действия ракетного договора российский лидер инициировал в конце мая. В июне документ одобрили в Совете Федерации и Госдуме. Первыми из договора вышли США. Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении условий соглашения. Российская сторона последовательно указывает на отсутствие доказательств.

Комментируя решение США, Путин в одном из интервью отметил, что попытался убедить американские власти не выходить из договора. По его словам, в качестве альтернативы он предложил создать совместный проект противоракетной обороны, но Вашингтон ответил отказом.