Владимир Путин прибыл в Кемерово

Сегодня утром в Кемерово прибыл Владимир Путин, сообщает ТАСС. Президент посетил сгоревший торгово-развлекательному центру (ТРЦ) «Зимняя вишня» и возложил цветы к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших. Планируется, что глава государства заслушает доклады от представителей экстренных служб и руководства региона.

Напомним, 25 марта на четвёртом этаже торгового центра «Зимняя вишня» начался пожар — по предварительным данным, загорелась «яма» с поролоном в детской игровой комнате. По неизвестным причинам пожарная сигнализация не сработала. Согласно последним данным МЧС, во время пожара погибли 64 человека. Для идентификации большинства тел потребуется экспертиза ДНК.