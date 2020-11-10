Владимир Путин повысил в звании начальника МВД по Свердловской области

Президент РФ Владимир Путин 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, подписал указ о присвоении звания генерал-лейтенанта начальнику ГУ МВД по Свердловской области Александру Мешкову. Документ был опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

Генерал-майор Александр Мешков возглавил ГУ МВД по Свердловской области 17 сентября 2019 года. Он был переведён из УМВД по Астраханской области, где с 2017 года был руководителем главка. Предыдущее звание генерал-майора ему было присвоено в ноябре 2018 года.