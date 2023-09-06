Владимир Путин поставил в тупик вопросами о жертвах нацизма директора Центрального музея Великой Отечественной войны уроженца Нижнего Тагила Александра Школьника

Директор Центрального музея Великой Отечественной войны уроженец Нижнего Тагила Александр Школьник не смог с первой попытки ответить на вопрос Владимира Путина о количестве жертв среди мирного населения с 1941 по 1945 год. Вопрос был поднят во время заседания Российского организационного комитета «Победа», которое прошло накануне в режиме видеоконференции.

В середине мероприятия президент заслушал доклад Александра Школьника о перспективах создания на базе музея ВОВ Национального центра исторической памяти. Президент поинтересовался у руководителя музея о количестве погибших во время войны среди мирного населения. На этот вопрос Школьник прямо ответить не смог, сказав, что жертв «миллионы и миллионы», на что Путин попросил назвать хотя бы примерное число, но директор не нашёлся, что ответить.

Позже в руках у Александра Школьника появилась бумажка, откуда он зачитал, что, по примерным подсчётам, среди мирных граждан Советского Союза погибли 12,7 млн человек. Тогда Путин спросил про количество евреев, погибших на Украине за это время, и директор музея вновь был поставлен в тупик. Глава государства заявил, что от рук нацистов и украинских коллаборационистов пали 1,5 млн евреев.

«Это были не просто нацисты, это были те самые коллаборационисты, о которых сейчас главный раввин России сказал. Это как раз бандеровцы и иже с ними давали прямые указания. Немцы, даже войска СС, не считали возможным принимать участие в этих массовых репрессиях. Они практически передали это всё в руки местных националистов и антисемитов. Это имеет прямое отношение к сегодняшнему дню», — отметил Путин.

Публичный конфуз Александра Школьника получил широкий общественный резонанс. Многие посчитали, что политику и чиновнику на столь ответственной должности должно быть стыдно не знать таких исторических нюансов.

Александр Школьник родился в Нижнем Тагиле в 1964 году. После срочной службы в армии работал инструктором, заместителем заведующего отделом пропаганды и культурно-массовой работы в Свердловском обкоме ВЛКСМ. В 1990 году заочно окончил факультет журналистики Уральского государственного университета им. А. М. Горького. В 1991 году переехал в Москву, где стал ведущим детских программ РГТРК «Останкино», впоследствии — ОРТ и Первого канала, позже возглавил Дирекцию детских и юношеских программ Первого канала. Входил в Общественную палату РФ. В 2017 году назначен директором Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (Музей Победы).