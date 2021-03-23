Владимир Путин поставил прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин 23 марта поставил прививку от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«[Путин] чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», — рассказал Песков журналистам.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что президент привьётся «одной из трёх» российских вакцин. Но какую именно вакцину поставил президент, в Кремле говорить отказались, обосновав это тем, что все российские вакцины надёжны.

Момент вакцинации первого лица государства также не попал на камеры, поскольку президент не посчитал это необходимым.