Владимир Путин посмертно наградил медалью свердловчанку за спасение тонущей женщины с маленьким ребёнком

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За спасение погибавших» 36-летней Дарьи Агуповой из Екатеринбурга «за смелые и решительные действия при спасении людей на воде». Прошение о представлении к посмертной награде подал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информполитики.

3 июля 2021 года Дарья спасла из пруда тонущую женщину с маленьким ребёнком. Нырнув за ними, она ударилась коленом о дно и получила открытый перелом ноги. Всё произошло возле загородного дома в Дегтярске.

Несмотря на травму, Дарья вытолкнула тонущих на поверхность. Её госпитализировали, но во время операции из-за осложнений екатеринбурженка пережила клиническую смерть. Спасти её не удалось.