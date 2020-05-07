Владимир Путин поручил ускорить темпы развития внутреннего туризма в России

В ходе совещания по вопросам развития транспорта президент России Владимир Путин потребовал ускорить темпы развития внутреннего туризма, поскольку непонятно, «какие зарубежные направления будут доступны для поездок» россиян в ближайшее время из-за ситуации с коронавирусом. Он уточнил, что это зависит не только от РФ, но и от того, «как будут складываться дела и какие решения будут приниматься в других государствах».

«Сейчас и Россия, и иностранные государства готовятся или начинают постепенный выход из режимов внутренних ограничений, однако пока, совершенно очевидно, нельзя и даже трудно сказать, как будут проходить эти процессы», — цитирует Путина ТАСС.

Президент заявил, что необходимо «форсировать развитие внутреннего туризма». По его мнению, в этом процессе должны принимать участие транспортные компании, турагентства и гостиничный бизнес.

«Нужно при помощи всех этих направлений формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в стране, куда можно будет удобно добраться и интересно провести время», — подчеркнул глава государства.

Он предложил включить план по развитию внутреннего туризма в общенациональный перечень действий по нормализации деловой жизни и восстановлению занятости, доходов граждан, роста отраслей экономики. По мнению президента, действовать необходимо «в тесном контакте с деловым сообществом».

По окончании совещания, Путин поручил руководству администрации главы государства вместе с правительством подготовить перечень поручений по озвученным предложениям.