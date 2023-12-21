Владимир Путин поручил провести осенний призыв 2024 года с использованием электронного реестра

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны в ходе осеннего призыва 2024 года применить единый электронный реестр призывников, а также обеспечить постановку на воинский учёт без личной явки в военкомат и формирование электронных повесток.

Ответственным за реестр призывников назначен министр обороны Сергей Шойгу, ведомство также должно до 15 января определить заместителя министра, ответственного за внедрение электронного реестра повесток, и сформировать подразделение, которое будет этим заниматься. При этом за электронные повестки будет отвечать глава Минцифры Максут Шадаев.

Напомним, 11 апреля Госдума приняла поправки в законодательство, вводящие возможность оповещения призывников в электронном виде, единый реестр военнообязанных и ограничение на выезд за границу для тех, кто пытается уклониться от воинской службы. После этого повестки в России стало возможно вручать в электронной форме, а не только лично или через работодателя. У военных комиссариатов появилась возможность отправлять повестки заказным письмом.

В мае Минцифры сообщило, что реестр воинского учёта будет создан до 31 декабря 2023 года, в 2024 году его постепенно введут в работу. Минобороны начнёт его эксплуатацию с 1 января 2025 года, заявило тогда Минцифры. В реестре будет содержаться личная информация о призывнике: Ф.И.О., дата рождения, пол, СНИЛС, место жительства и место пребывания, семейное положение и другие личные данные.