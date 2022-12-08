Владимир Путин пообещал дополнительные выплаты медикам

Накануне на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин заявил, что с января следующего года начнутся дополнительные выплаты медикам первичного звена. Как сообщил ТАСС, по словам главы государства, правительству поставлена задача по выравниванию уровня доходов в системе здравоохранения.

Дополнительные выплаты врачам будут начисляться уже с 1 января 2023 года. Президент уточнил, что он просил правительство организовать работу таким образом, чтобы всем медицинским работникам деньги поступили не позднее января.

«Дополнительные выплаты от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей в зависимости, конечно, от того, чем занимается медицинский работник, какую должность занимает и какие функции выполняет. Если потребуется какое-то время для принятия бюрократических решений, то, может быть, с 1 января они не успеют это сделать, сегодня у нас почти середина декабря. Но всё равно в первом квартале нужно все технические вопросы закрыть, а начислять эти дополнительные выплаты задним числом с 1 января 2023 года», — пояснил ТАСС Владимир Путин.

Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что дополнительные выплаты будут начисляться врачам центральных и районных больниц в размере 18,5 тысяч рублей. Размер ежемесячной надбавки медикам первичного звена составит 14,5 тысяч рублей, сотрудникам скорой медпомощи — 11,5 тысяч рублей. Медперсонал среднего звена будет получать надбавки в размере 8 тысяч рублей, фельдшеры — 7 тысяч, младший медперсонал — 4 тысячи рублей. Об этом сообщило РИА Новости.

«На эти цели в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год предусмотрено 152,4 миллиарда рублей», — прокомментировала Татьяна Голикова РИА Новости.